Lufthansa am Boden. Im Frühjahr 2020 wurden wegen der Coronapandemie die Flugzeuge abgestellt – jetzt hat der Konzern Schwierigkeiten, zurück in die Spur zu finden. Was mal ein Hochgenuss war, bietet heute mehr Anlass zum Verdruss: eine Flugreise mit Lufthansa.

© Sean Gallup / Getty Images