Marina Berlusconi: Die diskrete Erbin des Familienimperiums

von Silvia Sciorilli Borrelli Die älteste Tochter Silvio Berlusconis führt bereits die Familienholding Fininvest. Trotzdem stand Marina Berlusconi immer im Schatten ihres Vaters. Nun tritt sie ins Rampenlicht – wird sie auch in der Politik mitmischen?

Der Montagstermin war seit 30 Jahren gesetzt: Beim Abendessen in der Residenz ihres Vaters vor den Toren Mailands berieten Marina Berlusconi und ihr Bruder Pier Silvio mit ihrem Vater und dessen engstem Kreis über Geschäfte und Politik.

Dieses Dinner in der Villa San Martino, einem Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, fiel in dieser Woche aus. Stattdessen wurde Marina, das älteste von Silvio Berlusconis fünf Kindern, im Morgengrauen von einem Anruf geweckt: Die Lebensgefährtin ihres Vaters Marta Fascina teilte ihr mit, der dreimalige Ministerpräsident und Medien-Magnat liege im Sterben. Sie solle ins Krankenhaus eilen, berichten Vertraute der Tochter. Später am Morgen wurde Berlusconi für tot erklärt.