Nach dem Relaunch kommen die ersten Kollektionen von Hechter Paris in den Handel

von Thomas Steinmann Um die Fashionmarke ist es ruhig geworden. Jetzt positioniert sie sich neu – mit modischeren Kollektionen und einem anderen Namen.

Als Ingo Wilts in den 90er-Jahren für das Modelabel Daniel Hechter arbeitete, lag sein Arbeitsort in Miltenberg in Unterfranken. Damals sei Hechter vor allem für Sportswear bekannt gewesen, sagt Wilts. Er selbst war einer der Designer.

Fast 30 Jahre später ist der Modemanager, der zwischenzeitlich unter anderem als Markenchef für Hugo Boss tätig war, zu seinem früheren Arbeitgeber zurückgekehrt – allerdings nicht nach Unterfranken, sondern in die Pariser Zentrale. Dort führt Wilts seit Februar als Brand Director die Bereiche Design, Marketing und Lizenzen bei einer Marke, die ihre Positionierung gerade stark verändert.