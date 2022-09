Fast-Food-Riese McDonald's hat sich dazu entschieden, nach und nach Filialen in Kiew und im Westen der Ukraine wiederzueröffnen. Die Freude vor Ort über den kleinen Schritt zur Normalität ist groß.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat der russischen Hauptstadt Moskau etwas voraus: Drei Filialen der Fast-Food-Kette McDonald’s werden dort wiedereröffnet – zunächst erstmal der Lieferservice und der Service im Drive-in. Die Restaurants waren seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geschlossen. Alesya Mudzhyri, die Leiterin der Unternehmenskommunikation von McDonald's in der Ukraine, bestätigte die Wiedereröffnung am Montag auf ihrem Facebookprofil.

Die Wiedereröffnung der Filialen soll schrittweise erfolgen. Die ersten drei Restaurants werden in Kiew eröffnet – in einer Woche sollen weitere sieben folgen. Anschließend gebe es Wiedereröffnungen in verschiedenen Städten im Westen des Landes. Zunächst soll es einen Lieferservice geben, der von der Firma Glovo übernommen wird. Ab Oktober sollen die McDonald’s-Filialen in einen normalen Restaurantbetrieb von 9 bis 21 Uhr übergehen.

Irre Kunden, geheime Burger und Co. McDonald's-Insider packt aus: Die Geheimnisse der Fastfood-Kette 1 von 3 Zurück Weiter Zurück Weiter McDonald's am Airport, Bahnhof oder in der Innenstadt: Preise unterscheiden sich McDonald's hat überall die gleichen Preise? Sicherlich nicht, sagt die Mitarbeiterin auf eine User-Frage. Offenbar arbeitet der Fastfood-Riese mit fünf Preiskategorien. So landen Flughäfen in der höchsten Kategorie, hier müssen Kunden am meisten bezahlen. Ein Big Mac kostet dort 3,89 Euro. "Flughäfen sind immer die teuersten. Ich weiß aber nicht genau, wie groß die Preisunterschiede sind. An der Autobahn sind die meistens Stufe 4 und die kleinen Läden in der Innenstadt dürften vermutlich dann 1 oder 2 sein", schreibt die Mitarbeiterin. Mehr

McDonald’s-Wiedereröffnung erfolgt mit Sicherheitsprotokoll

Mudzhyri schreibt in ihrem Social Media-Beitrag auch, dass "die wieder eröffneten Restaurants nach gleich hohen Standards in Bezug auf Lebensmittelqualität, Sauberkeit und Servicegeschwindigkeit wie zuvor betrieben werden“. Zudem soll es ein Sicherheitsprotokoll geben, wodurch der Schutz von Kunden und Mitarbeiter gewährleistet wird. Während eines Fliegeralarms werde die Filiale geschlossen, damit sich die Menschen in eine nahegelegene Notunterkunft begeben können. Offene und bereits bezahlte Bestellungen sollen in einem solchen Fall schnell fertiggestellt werden, bevor die Geräte abgeschaltet werden müssen.

Die Freude bei den Ukrainern über das kleine Stück Normalität scheint groß. In den Kommentaren zu dem Beitrag der Kommunikationsleiterin reagieren die Menschen durchweg positiv. Viele sprechen ihre Glückwünsche aus oder fragen nach, welches Restaurant als nächstes wieder eröffnet wird.

Situation in Russland

Nach der russischen Invasion in der Ukraine hatte sich McDonald's dazu entschlossen, sich komplett aus dem Land zurückzuziehen. Die insgesamt 825 Filialen wurden von einem russischen Geschäftsmann gekauft und unter dem neuen Namen "Vkusno i tochka“ (Lecker, Punkt) und mit einer umbenannten Speisenkarte wiedereröffnet.

Allerdings gab es bereits kurz nach der Eröffnung Probleme in den Restaurants: Aufgrund von westlichen Sanktionen und einer schlechten Kartoffelernte im Jahr 2021 konnten in mehreren Ex-McDonald's-Filialen keine Pommes mehr serviert werden. Kartoffelgerichte solle es erst ab Herbst wieder geben, nach der nächsten Kartoffelernte.

Quelle: McDonald's auf Facebook