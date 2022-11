Ein Tag ist nicht genug: Media Markt und Saturn feiern die Black Week, um den Wartezeit auf die Wartezeit auf den Black Friday zu verkürzen. Hier finden Sie interessante Angebote.

Am 25. November ist es endlich so weit. Auf dieses Datum fällt 2022 der Black Friday. Für gewöhnlich markiert der Tag die heißeste Rabattschlacht des Jahres. Weil die Wartezeit auf den Black Friday aber durchaus an den Nerven zehren kann, haben Media Markt und Saturn die Black Week ausgerufen! Um ihren Kund:innen die Wartezeit auf die attraktiven Deals zu verkürzen, bieten beide Elektronikfachhändler schon jetzt ein paar Knallerangebote an, bevor es dann in gut einer Wochen richtig losgeht. Die Black Week startet 17. November um 20 Uhr und endet am 24. November um 19.59 Uhr.

Black Friday bei Media Markt

NINTENDO Switch mit Mario Kart 8 Deluxe für 288 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: MICROSOFT Xbox Series S 512 GB, für 222 Euro statt 299,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: SONY DualSense™ Gift Wrapped Box Wireless Controller Weiß, für 49,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

57 % Rabatt: PHILIPS Hue White und Col. Amb. E27 LED 3-er inkl. Hue Bridge, 3x806-1100lm, 75 Watt Starter Set 16 Mio. Farben, für 79,99 Euro statt 189,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

57 % Rabatt: LG OLED65B29LA OLED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ), für 1199 Euro statt 2799 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: BRAUN Series 7 71-S7200cc Elektrorasierer 7 71-S7200cc Silber (Cassette Reinigungsstation: Ja), für 199,99 Euro statt 329,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

14 % Rabatt: DYSON Supersonic HD07 Haartrockner Anthrazit/Fuchsia (1600 Watt), für 385 euro statt 449 Euro.Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: SONY Alpha 6000 ZOOM+TELEZOOM KIT (ILCE-6000Y) Systemkamera mit Objektiv 16-50 mm, 55-210 mm , 7,6 cm Display, WLAN, für 666,61 Euro statt 1199 Euro. Hier geht's zum Deal.

54 % Rabatt: BOSCH WAN282ECO4 Serie 4 Waschmaschine (7,0 kg, 1354 U/Min., B), für 419 Euro statt 929 Euro.Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: SONY WH-1000XM4 Noise Cancelling, Over-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz, für 222 Euro statt 379 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: GOOGLE Pixel 6a 128 GB Charcoal Dual SIM, für 349 Euro statt 459 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: ASUS Vivobook 15 R565JA-BQ1947W, Notebook mit 15,6 Zoll Display, Intel® Core™ i7 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel® Iris™ Plus Graphics, Grau, für 544 Euro statt 899 Euro. Hier geht's zum Deal.

53 % Rabatt: LG OLED55B29LA OLED TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ), für 877 Euro statt 1899 Euro. Hier geht's zum Deal.

78 % Rabatt: HAMA 4er Pack, E27, 10W, RGBW WLAN-LED Lampe Multi-Colour (16 Millionen Farben), für 11,99 Euro statt 55 Euro. Hier geht's zum Deal.

Eine Übersicht aller Angebote bei Media Markt finden Sie hier.

Black Week bei Saturn

20 % Rabatt: Apple HomePod Mini für 79 statt 99 Euro.Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: ROKU Express 4K Streaming Player, Schwarz, für 17,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: PHILIPS XC8347/01 SpeedPro Max Aqua Plus Stielsauger, Akkubetrieb, 25,2 Watt, für 399 Euro statt 629, 99 Euro. Hier geht's zum Deal.

32 % Rabatt: PHILIPS EP2231/40 Serie 2200 LatteGo Kaffeevollautomat Matt-Schwarz/Klavierlack-Schwarz, für 339 Euro statt 499,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: JBL Live 660NC, Over-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz, für 79 statt 179 Euro. Hier geht's zum Deal.

51 % Rabatt: PHILIPS Sonicare HX9914/57 DiamondClean 9000 Neue Generation Elektrische Zahnbürste Schwarz/Rose Gold, für 169 Euro statt 349 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: CANON EOS 2000D Kit + Tasche SB130 und Speicherkarte SD 16GB Spiegelreflexkamera, 24,1 Megapixel, 18-55 mm Objektiv (EF-S), WLAN, Schwarz, für 349 Euro statt 509 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: SAMSUNG Galaxy Book2, Notebook mit 15,6 Zoll Display, Intel® Core™ i3 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel® UHD Graphics, Graphite, für 499 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: SIEMENS VSQ5X1238 Staubsauger, maximale Leistung: 850 Watt, für 129 Euro statt 289,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

17 % Rabatt: APPLE AirPods Pro (mit MagSafe Ladecase), In-ear Kopfhörer Bluetooth Weiß, für 229 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 GB Onyx Gray Dual SIM, für 179 Euro statt 299,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: SAMSUNG GQ55Q60BAU QLED TV (Flat, 55 Zoll / 138 cm, UHD 4K, SMART TV), für 719 Euro statt 999 Euro. Hier geht's zum Deal.

Eine Übersicht aller Angebote bei Saturn finden Sie hier.

