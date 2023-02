Der reichste Mensch der Welt, Bernard Arnault, besitzt etwa sechs Mal so viel Geld wie der wohlhabendste Deutsche – das "Forbes"-Siegertreppchen ist für hiesige Unternehmer:innen also nahezu unerreichbar. Denn tendenziell herrscht in der Rangliste der reichsten Deutschen Menschen nur wenig Bewegung. Erst die Pandemie konnte eine nachhaltig sichtbare Veränderung herbeiführen, da zum Beispiel die Gebrüder Strüngmann mit einem frühen Investment in Biontech plötzlich von Geld überhäuft worden sind.

Doch auch die üblichen Verdächtigen finden sich in dieser Bildergalerie wieder – ironischerweise einige ohne Foto. Denn manche von ihnen legen enormen Wert auf Privatsphäre, sodass es nur sehr selten Bilder von ihnen gibt. Allen voran Dieter Schwarz, Eigentümer der gleichnamigen Gruppe, die über Kaufland und Lidl herrscht. Mit einem Gesamtvermögen von derzeit 36 Milliarden Euro belegt Schwarz international den 30. Platz.

Für die Top 20 der Welt würde es damit lange nicht reichen, denn die beginnt derzeit mit Julia Koch und Familie (Koch Industries) und rund 55,5 Milliarden Euro Gesamtvermögen. Die vordersten Plätze sind noch weiter weg. Auf Platz 10 gilt es aktuell Google-Gründer Larry Page mit 76 Milliarden Euro zu schlagen, die ersten sechs Platzierungen liegen allesamt über 100 Milliarden.

Der jüngste Milliardär der Welt kommt aus Deutschland

Größter Aufsteiger der vergangenen Jahre ist Klaus Michael Kühne, der sein Vermögen parallel mit der Pandemie auf 34 Milliarden Euro erheblich mehren konnte. Das verschafft ihm aktuell den zweiten Platz in Deutschland und Platz 34 weltweit.

Reichste Frau des Landes ist und bleibt Susanne Klatten. Die BMW-Erbin und Investorin blickt derzeit auf 25 Milliarden Euro, was ihr international den siebten Platz unter den Frauen beschert. Auch einen ersten Platz kann Deutschland derzeit für sich behaupten, denn nach wie vor stammt der jüngste Milliardär der Welt von hier. Der heute 20-jährige Kevin David Lehmann, Erbe großer Anteile an der Drogeriekette dm, verwaltet aktuell ein Vermögen von 2,2 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch:

Original oder Fake: Woran man eine echte Rolex erkennt – und wo man sie kaufen sollte

Bis zu 26 Millionen Euro für ein Fahrzeug: Das sind die teuersten Neuwagen der Welt

Die Mega-Jachten der Tech-Milliardäre: So luxuriös schippern Jeff Bezos, Bill Gates und Co. über die Weltmeere