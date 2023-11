Der Zinsgipfel ist nahe – trotzdem rät Gregor Hirt zur Geduld. Der beste Zeitpunkt für den Einstieg kommt erst noch, sagt der Chefanlagestratege bei Allianz Global Investors. Stefan Schaaf

Herr Hirt, die Notenbanken in den USA und Europa haben ihre Leitzinsen in beispielloser Weise hochgeschraubt. Ist der Zinsgipfel jetzt erreicht?

Die Federal Reserve in den USA ist wohl weitgehend mit ihren Zinserhöhungen durch. Wir haben zwar noch einen weiteren Zinsschritt in unseren Prognosen, der deutliche Anstieg der Renditen bei US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit könnte ihn aber überflüssig gemacht haben.