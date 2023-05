von Jan Sägert Mit einem Spanngummi für alle Fälle wollen zwei Gründer "Die Höhle der Löwen" erobern. Doch wie flexibel ist ModulFix wirklich? Der stern hat dem "Alleskönner" im Test (fast) alles abverlangt.

Spanngummis sind eine tolle Sache. Kaum ein Tool eignet sich besser, um sperrige oder Gegenstände zu fixieren. Woran oder worauf auch immer. Ein mit Stoff ummanteltes Bündel aus Gummilitzen. An beiden Enden ein Haken. Simpler geht es kaum. Selbst mit zwei linken Händen stehen die Chancen nicht schlecht, das fixierte Transportgut heil von A nach B zu bringen. Auch beim Umzug, im Garten oder auf dem Campingplatz sollten die vielseitigen Spanngummis immer in Reichweite sein.

ModulFix Spanngummi-System: Not macht erfinderisch

Die Brüder Michii und Martin Kopp sind nicht nur gern in der Natur unterwegs. Sie sind auch bekennende Fans des Spanngummis. Dennoch standen sie eines Tages trotz Spanngummi vor einem zunächst unlösbaren Problem. Das Stand-Up-Paddle-Board wollte so gar nicht auf dem Gepäckwagen des Bikes halten. Viel zu kurz, zu unflexibel und die Haken aus Kunststoff unbrauchbar. Die Suche nach einer passenden Alternative blieb erfolglos. Das muss besser gehen, beschlossen die Geschwister und tüftelten an einer flexiblen Lösung. Sie tauften ihre Idee schließlich auf den Namen ModulFix und wagen sich damit nun in "Die Höhle der Löwen". Noch vor ihrem Auftritt bei den neugierigen Investoren um Ralf Dümmel und Judith Williams haben wir uns das modulare Spanngummi-System angeschaut.

Der erste Eindruck

Herzstück von ModulFix ist der Spanngummi. Und auf dem schwarzem Garn ummantelten Expander ist mächtig Zug drauf. Im normalen Zustand messen wir eine Länge von etwa 105 Zentimetern. Mit großem Kraftaufwand lässt sich das Gummi um etwa 50 Zentimeter auf mehr als eineinhalb Meter auseinander ziehen. Eher zweckmäßig, mit einer rund drei Zentimeter langen Metallklammer, wurden die doppelt gelegten Enden fixiert. Schön sieht das nicht aus. Doch darum geht es bei ModulFix am Ende auch nicht. Aufgefädelt auf dem Spanngummi: drei Adapter aus stabilem Kunststoff. Zwei mit einem Außengewinde, einer hat das Gewinde innen. Bei Letzterem handelt es sich offenbar um den Adapter, mit dem sich die Länge des Spanngummis anpassen lässt. Doch dazu später mehr. Dazu fallen beim ModulFix Premium-Set zwei weitere Adapter mit Metallhaken, ein Adapter mit Klettverschluss und einer mit Öse und Karabiner aus der Verpackung. Praktisch: Damit ModulFix samt Adaptern nicht direkt in der nächsten Schublade bei allerlei anderen kleinen Werkzeugen, Schräubchen und Haken landet, liegt ein kleiner Baumwollbeutel bei.

Etwas abgespeckt kommt das Basis-Set daher. Hier sind an den Ende des Spanngummis zwei Haken fest vormontiert. Dazu gibt's den Adapter mit Klettverschluss und eins mit Metallhaken.

Beim ModulFix Basis-Set sind die Haken an den Ende des Spanngummis vormontiert und nicht austauschbar. Dazu gibt's zwei Adapter. © Jan Sägert / stern.de

Zwischenfazit: Es ist angerichtet. Das Spanngummi überzeugt und die verschiedenen Adapter machen einen stabilen und solide gefertigten Eindruck. Kleiner Schönheitsfehler: Die etwas lieblos fixierten Spanngummi-Enden beim Premium-Set.

Der Test

Zunächst stehen wir etwas auf der Leitung. Denn ohne Anleitung kann man mit ModulFix anfangs nicht viel anstellen. Wie einfach es geht, erfährt man aber im Booklet und via Sticker auf der Verpackung. Die Trockenübung klappte dann auch wie von den Gründern ausgetüftelt.

Mittleres Adapter entsprechend der gewünschten Stelle auf dem Spanngummi platzieren, Spanngummi etwas straffen und in der Gewinde-Einkerbung fixieren, Adapter mit Innengewinde (Klettverschluss oder Haken) aufschrauben und festdrehen Spanngummi in der unteren Einkerbung festklemmen.

Einen Rucksack auf dem Gepäckträger eines Fahrrads zu fixieren, gehört zu den leichteren Übungen des ModulFix Spanngummi-Systems. © Jan Sägert / stern.de

Beim ModulFix Basis-Set ist das Spanngummi also direkt einsatzbereit. In der Premium-Edition spendiert man den beiden Adaptern an den Spanngummienden noch je einen passenden Adapter mit Metallhaken. Dann kann auch hier fröhlich drauflos verspannt werden. Es wird allerdings recht schnell klar, dass man mit einem Spanngummi nicht allzu weit kommt. Für Mehrfach-Spannungen, wie sie in der Anleitung beschrieben werden, braucht man mindestens zwei oder besser drei bis vier ModulFix-Sets. Immerhin schlägt sich die Einfach-Variante sehr wacker. Am Rad verzurrt ModulFix mit dem Klettverschluss-Adapter und zwei Metallhaken einen großen Rucksack bombensicher. Klettverschluss an der Sattelstütze befestigen, Rucksack oder Tasche auf den Gepäckträger legen, mit dem Spanngummi fixieren, Haken einhängen, fertig. Keine besondere Herausforderung für ModulFix. Allerdings auch nichts, was gewöhnliche Spanngummis nicht auch können. Wenngleich nicht so elegant.

Beim Abschrauben des Klettverschluss-Adapters stoßen wir auf die erste Schwachstelle von ModuFix. Am Punkt, wo es auf den mittleren Adapter aufgeschraubt wurde, ist die Ummantelung des Spanngummis leicht beschädigt. (siehe Bild) Nur oberflächlich, aber sichtbar. Das Problem: Um den Adapter fest und sicher aufzuschrauben, erwischt man unweigerlich das Spanngummi, das in der Gewinde-Einkerbung klemmt. Und je fester man es dreht, desto mehr malträtiert man das ummantelte Gummi. Ob das auf die Dauer gut geht, lässt sich schwer beurteilen.

Nach unserem Test sah das ModulFix Spanngummi so aus. Die Beschädigungen sind oberflächlich. Wie robust die Spanngummis auf die Dauer sind, konnten wir nicht prüfen. © Jan Sägert / stern.de

Das Fazit

ModulFix ist ein gut durchdachtes Tool-Set, das viele Anhänger finden kann. Die Einzelteile und Gewinde sind (mit Ausnahme der Metallklammern an den Enden der Spanngummis) sauber verarbeitet. Auch die Idee, sich über ein Adaptersystem auf möglichst viele und komplexe Pack- und Transportsituationen einstellen und reagieren zu können, finden wir überzeugend. Dass man dafür unter Umständen mehrere ModulFix-Sets benötigt, ist auch wegen des fairen Preises aus unserer Sicht okay.

Auch die Härtetests am Bike und im Kofferraum eines Pkw funktionierten sehr gut. Der Zug auf dem Spanngummi ist extrem hoch. Setzt man ModulFix korrekt ein, kann das Gepäck kaum verrutschen oder sich gar lösen.

Etwas unruhig, machte uns allein die angeritzte Ummantelung des Spanngummis nach nur drei aufgeschraubten Adaptern. Wir befürchten, dass das auf die Dauer das Spanngummi nicht nur oberflächlich beschädigt und damit auch die Funktion beeinträchtigt.

Michii und Martin Kopp wollen mit ModulFix ganz groß rauskommen. Dafür suchen Sie nach Investoren. In der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" treffen sie am 8. Mai gleich auf vier hungrige Unternehmer:innen. Für eine Finanzspritze von 100.000 Euro würden die beiden 20 Prozent ihres Start-ups abtreten. Ob die Junggründer einen Löwen von ihrem modularen Spanngummi-System überzeugen können, erfahren Sie heute ab 20.15 Uhr auf Vox.

