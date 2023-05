Das Rangeln um die Geschäfte der Credit Suisse läuft an – wie deutsche Banken profitieren könnten

von Stefan Schaaf und Laura Eßlinger Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS läuft längst das Gerangel um Kunden und Mitarbeiter. Deutsche Banken und der Finanzplatz Frankfurt bringen sich in Position.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 02.06.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Hubertus Väth ist unermüdlich damit beschäftigt, Frankfurt voranzubringen, insbesondere seitdem sich die Konkurrenzstadt London wegen des Brexit aus dem EU-Binnenmarkt verabschiedet hat. Also erzählt der Geschäftsführer der Standortinitiative "Frankfurt Main Finance" bei einem Event in der Bankenmetropole von vielversprechendem Frauenfußball, einer neuen Finanzpartnerschaft in Asien – und lukrativen Geschäften, die nach der Pleite der Schweizer Großbank Credit Suisse locken.