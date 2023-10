von Rolf-Herbert Peters Werden die Schulnoten schlecht, buchen Eltern oft einen Nachhilfekurs. Viele Anbieter aber haben vor allem eines im Blick: Rendite.

Als seine Tochter in Mathe auf eine Vier minus abrutschte, buchte Claas Triebel aus Gräfelfing einen Nachhilfekurs bei der Plattform Gostudent. Das Unternehmen mit Sitz in Wien versichert, schwächelnde Schüler per Web wieder flottzumachen. Es gebe eine Erfolgsrate von "sagenhaften 95 Prozent".