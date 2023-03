Bereits in wenigen Tagen verschwindet der Nestea-Eistee aus den Regalen. Markeninhaber Nestlé bestätigte in einem Medienbericht den Verkaufsstopp.

Jahrelang war Nestea der meistgefragte Eistee. 75 Jahre nachdem erstmals ein Nestea im Supermarktregal stand, ist nun mit der Marke Schluss. Wie die "Lebensmittelzeitung" (LZ) berichtet, hat Markeninhaber Nestlé einen Verkaufsstopp bestätigt. Das Getränk verschwindet bereits Ende März aus den Supermärkten.

Demnach bestätigte Nestlé der Zeitung, dass "der Vertrag mit unserem bisherigen Vertriebspartner zu einem Ende gekommen ist". Laut "LZ" seien bereits Handelspartner darüber informiert worden, dass der Eistee nicht mehr verkauft wird. Die Entscheidung hat zwei Gründe. So berichtet die "LZ", dass ein Strategiewechsel bei Nestlé den Ausschlag gegeben habe. Demnach habe das zuckerhaltige Getränk schon länger auf dem Prüfstand gestanden. Ob es nach dem Verkaufsstopp eine Alternative für den Eistee der Schweizer Firma gibt, wollte Nestlé gegenüber der "LZ" nicht verraten.

Marktanteil von Nestea stark gesunken

Ein weiterer Grund dürften die schwindenden Marktanteile des Eistees gewesen sein. Jahrelang eines der beliebtesten Getränke auf dem Markt, brachte Konkurrent Coca-Cola mit dem Fuze Tea Ende 2017 eine eigenes Produkt auf den Markt und hatte damit umgehend Erfolg. Auch die Konkurrenz durch neue Sorten wie BraTee des beliebten Berliner Rapstars Capital Bra machte Nestea zu schaffen. Nestea spielte in den Getränkeregalen zunehmend eine kleinere Rolle, im vergangenen Jahr habe der Umsatzmarktanteil bei noch etwa 1,7 Prozent gelegen, berichtet die "LZ". 2017 war das Getränk mit einem zweistelligen Marktanteil noch Marktführer.

An einer schwindenden Beliebtheit von Eistee dürfte es nicht gelegen haben. Laut einer Statista-Umfrage haben hochgerechnet 9,54 Millionen Verbraucher ab 14 Jahren im vergangenen Jahr zum Zeitpunkt der Erhebung in den vergangenen 14 Tagen Eistee gekauft und konsumiert – ein deutlicher Anstieg zu den Vorjahren.

In den vergangenen Monaten sind immer wieder bekannte Marken aus den Regalen in den Supermärkten verschwunden. Der US-Konzern PepsiCo teilte im Februar mit, dass die Fruchtsäfte von Punica nicht mehr verkauft werden. Bereits im Herbst vergangenen Jahres war die Produktion eingestellt worden. Anfang März wurde bekannt, dass Mars den Vertrieb der einst beliebten Wrigley's Kaugummis einstellt. Auch die Preiserhöhung von Lebensmittelkonzernen führt immer wieder dazu, dass Produkte kurzzeitig aus den Supermärkten verschwinden. So kündigte Edeka ebenfalls Anfang März an, rund 450 Produkte von Mars aus dem Sortiment zu nehmen.