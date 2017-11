Netflix startete 1997 in den USA als Videoverleih per Post. Der Aufschwung kam mit der Flatrate: Die Nutzer zahlten eine monatliche Gebühr und konnten so viele Filme ausleihen, wie sie wollten. Wegen schnellerer Internetverbindungen stieg Netflix 2007 auf Streaming um.Seit September 2014 gibt es den Anbieter auch in Deutschland.Netflix produzierte als erster Online-Filmanbieter eine eigene Serie: “House of Cards“ - ein Riesenerfolg. Mit einer Software analysiert Netflix die Sehgewohnheiten der Kunden. Es wird in fast 79.000 Genren und Vorlieben unterschieden, sodass der Zuschauer immer die für ihn interessantesten Inhalte vorgeschlagen bekommt.2010 hatte Netflix noch 20 Millionen Abonnenten, 2017 sind es bereits mehr als 100 Millionen weltweit – Tendenz steigend.