Sehen Sie im Video: "Glaube, das wird noch viel anstrengender" – Studenten helfen bei der Spargelernte.





Am Donnerstag ist am Flughafen Berlin-Schönefeld die erste Maschine mit Erntehelfern aus Rumänien gelandet. Im Laufe des Tages wurden weitere Landungen in Schönefeld und Düsseldorf erwartet, in den nächsten Tagen auch in Karlsruhe. Die Helfer werden unter anderem dringend für die Spargelernte gebraucht. Die Haupterntezeit für das Stangengemüse startet Ende April. Insgesamt seien schon etwa 20.000 Erntehelfer für die Sonderflüge registriert, sagte eine Pressesprecherin der Fluggesellschaft Eurowings. Sie kämen nicht nur aus Rumänien, sondern zum Beispiel auch aus Polen und Bulgarien. Die Erntehelfer durften aufgrund einer Ausnahmeregelung der Bundesregierung einreisen. Bundeslandwirtschaftsministerium und Bundesinnenministerium hatten sich darauf geeinigt, dass in den Monaten April und Mai jeweils 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa einreisen dürfen, um die Gefahr von Ernteausfällen zu verhindern. Darum geht es auch Landwirt Andreas Trimborn aus Lohmar in Nordrhein-Westfalen. Auf seinem Hof werden seit einigen Tagen Helfer angelernt. Studenten, Hausfrauen, Arbeitslose und Freiwillige bekommen eine kurze Einführung ins Spargelstechen, dann geht es raus auf die Felder. "Wir haben gar keine Anzeigen gemacht, nichts. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Bewerber bekommen, also Anfragen, die uns helfen wollten. Wir haben die ersten Guten, die sich gemeldet haben, haben wir dann mit aufs Feld genommen. Und wir haben auch eine Regelung gefunden, dass die Leute sehr langsam anfangen, dass sie nicht direkt am ersten Tag acht Stunden, sondern dass sie - diese Spargelernte ist wie ein Marathon. Da muss man sich darauf vorbereiten."

Die frischgebackenen Erntehelfer zeigen jedenfalls viel Einsatz. Einigen macht es sogar Spaß: "Man hat noch nicht die Technik, die fehlt noch ein bisschen. Also man muss auf jeden Fall mehr üben. Das Stechen ist das schwierige für mich, ansonsten ist es bis jetzt eigentlich doch relativ - also man kriegt es auf jeden Fall hin." "Bei einem Sauwetter würde ich mir jetzt nicht so toll vorstellen. Aber bei der Sonne ist es halt mega angenehm." "Es ist auf jeden Fall anstrengend, man bückt sich immer, hebt die Folie hoch, legt sie wieder runter. Aber ich glaube, das wird noch viel anstrengender. Weil jetzt ist es noch nicht so ergiebig. Ich glaube, in ein paar Wochen kann das richtig abgehen hier." Bauer Trimborn hofft, dass seinen neuen Helfer weitererzählen, was alles hinter so einer Spargelernte steckt. Und so auch die Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte steigen wird.