Sehen Sie im Video: Fast 99 Milliarden Euro weniger Steuern: Coronavirus reißt Loch in Staatshaushalt.









Donnerstagnachmittag, Bundespressekonferenz in Berlin. Die Verkündung einer Hiobsbotschaft, zumindest was die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie angeht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur aktuellen Steuerschätzung, er spricht von erheblichen Mindereinnahmen: "Auf den gesamten Staat bezogen, mit Bund, Ländern und Gemeinden sind es über 700 Milliarden. Gegenüber der Prognose vom Herbst, als noch niemand von der Coronapandemie etwas ahnen konnte oder jedenfalls nur besonders Hellsichtige ist das ein Minus von 43,9 Milliarden Euro beim Bund und wenn man alle zusammenrechnet, Bund, Länder und Gemeinden wieder, sind es 98,6 Milliarden Euro. Trotzdem sei die Krise finanziell zu bewältigen, dank der guten Haushaltspolitik der vergangenen Jahre, so Scholz. Die Journalisten wollten dann noch wissen, wie der Minister die Mindereinnahmen ausgleichen will. Im Vorfeld wurde bereits über Steuererhöhungen spekuliert. Von rigider Sparpolitik hält der Minister nichts, so sagt er. "Das wäre ein konjunktur- und wirtschaftspolitischer schwerer Fehler und deswegen werde ich den auch nicht machen. Sondern ich glaube, dass man gegen eine Krise nicht ansparen kann, sondern dass man gegen sie anhalten muss." Die Opposition jedenfalls ist alarmiert. So der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. "Es verbietet sich jetzt jede Debatte über Steuererhöhungen oder zusätzliche Abgaben. Ganz im Gegenteil: Ich glaube, dass die Menschen, dass die Unternehmen eher entlastet werden müssen." Auch die Grünen haben eine Handelsempfehlung für die Bundesregierung parat - der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter warnt vor Spardebatten: "Die richtige Reaktion ist, dafür zu sorgen, dass die Arbeitslosigkeit nicht völlig explodiert indem man mit Sparmaßnahmen die Konjunktur, wenn es denn epidemiologisch zulässig ist, völlig abwürgt." Gesine Lötzsch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Sie forderte am Donnerstag: "Eine Vermögensabgabe auf sehr, sehr große Vermögen, natürlich ohne Betriebsvermögen zu vernichten, dass ist ja völlig klar. Und dafür gibt es auch eine Grundlage, das ist Grundgesetz der Artikel 106." Für diese Forderung bemühte die Fraktionsvorsitzende die Geschichte und verwies auf den Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach habe es ja schließlich das Wirtschaftswunder gegeben.