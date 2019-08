Die Furcht der Anleger vor einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen den USA und China hat die US-Börsen am Montag tief ins Minus getrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte brach 2,9 Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel sogar um 3,5 Prozent. Die USA hatten China erstmals seit 25 Jahren wieder als Währungsmanipulator eingestuft. Mit einer bewussten Abwertung der Landeswährung verschaffe sich China unfaire Vorteile im Welthandel und verstoße damit gegen Verpflichtungen als Mitglied der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington. Die Entscheidung kam, nachdem der chinesische Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen war. China weist den Vorwurf der Währungsmanipulation zurück. Die Volksrepublik habe und werde den Yuan nicht als Waffe im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten einsetzen, erklärte die chinesische Zentralbank. Die chinesischen Staatsmedien hatten den USA zuvor vorgeworfen, absichtlich die internationale Ordnung zu zerstören. Nach einer ruhigeren Phase in dem Handelskonflikt hatte Trump vergangene Woche angekündigt, ab dem 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar zu verhängen. China kündigte Gegenmaßnahmen an. Das Handelsministerium erklärte nun am Dienstag, chinesische Unternehmen hätten den Kauf von US-Agrarprodukten eingestellt. Zudem würden nachträgliche Zölle auf seit dem 3. August erworbene Erzeugnisse erwogen. Der Konflikt zwischen den USA und China hatte auch auf den deutschen Aktienmärkten zu deutlichen Verlusten geführt. Nach dem jüngsten Kursrutsch stiegen am Dienstag zwar wieder einige Anleger in den deutschen Aktienmarkt ein. Von einer Erholung der Aktienmärkte sei man aber noch weit entfernt, sagt Robert Halver von der Baader Bank. "Der Dax ist ja immer das Auffangbecken für die großen Probleme der Welt. Wir sind eine Exportnation mit Exportaktien. Und da ist natürlich der Währungskrieg, der Handelskrieg ein großes Thema. Und vor allen Dingen haben wir aber ein Problem: Der Glaube hier an der Börse schwindet, dass der Handelskrieg auf absehbare Zeit vorbei ist. Das Thema wird uns mindestens bis nächstes Jahr begleiten. Bis im November, bis die Wahl vorbei ist in den USA. Das heißt, hier keine schönen fundamentalen Zeiten." Zu den Favoriten im Dax zählte am Dienstag die Deutsche Post. Der Brief- und Paketzusteller blickt dank des Rückenwinds durch die Porto-Erhöhung etwas optimistischer in die Zukunft. Außerdem hätten die vorgelegten Ertragskennziffern über den Markterwartungen gelegen, sagte ein Börsianer.

