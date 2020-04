Sehen Sie im Video: In Italien dürfen weitere Geschäfte wieder öffnen.





So wie dieses Geschäft für Kinderkleidung in Catania dürfen in Italien nach den Osterfeiertagen auch andere Läden landesweit ihre Türen wieder öffnen. Dazu gehören unter anderem Buchhandlungen und Schreibwarengeschäfte. Doch verbunden sind die Aktivitäten mit strengen Auflagen. Kunden und Verkäufer müssen Abstand halten und einen Mundschutz sowie Handschuhe tragen. Die Hände müssen zuvor zudem desinfiziert werden. Allgemein gilt weiterhin, dass die Menschen in Italien vorerst bis zum 3. Mai zu Hause bleiben müssen, soweit sie nicht in systemrelevanten Berufen tätig sind oder wichtige Aufgaben erledigen müssen. Die Ausgangssperre wird - wie hier in der Lagunenstadt Venedig - von der Polizei streng kontrolliert. Und wer sich ohne guten Grund weit von seiner Wohnung entfernt, der muss mit Hunderten Euro Strafe rechnen.