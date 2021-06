Sehen Sie im Video: Lufthansa streicht kürzesten Kurzstreckenflug Deutschlands.









Kurzstreckenflüge sind Umweltschützern schon länger ein Dorn im Auge. Die Lufthansa hat jetzt auf die Kritik reagiert. Ab sofort nimmt die größte deutsche Fluggesellschaft die Flugverbindung zwischen Nürnberg und München aus ihrem Programm. Die Flugdauer für die rund 150 Kilometer lange Strecke betrug gerade einmal knapp über 20 Minuten und war die kürzeste Flugverbindung Deutschlands. Statt einem Flieger bietet Lufthansa nun eine Busverbindung zwischen den beiden Metropolen an. Die Fahrt wird etwa 2:15 h dauern und soll um die 25 Euro kosten. In ihrem aktuellen Politikbrief erinnert die Lufthansa daran, dass die Verbindung nicht die erste Ultrakurzstrecke ist, die die Airline eingestellt hat. So strich das Unternehmen schon Flüge zwischen Hamburg und Berlin oder Köln und Frankfurt. Das sind Strecken in denen es mittlerweile sehr gute Bahnverbindungen gibt. In dem Lufthansa-Politikbrief heißt es dazu: "Nur wenn die Bahn konkurrenzfähig ist, können Kurzstreckenflüge reduziert oder eingestellt werden“.

