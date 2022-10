Dax steigt wieder - Hoffnung auf Erholung an den US-Börsen

Der Dax ist am Mittwoch ins Plus gedreht. Dank der sich abzeichnenden Erholung an den US-Börsen schaffte der deutsche Leitindex gegen Mittag einen Aufschlag von 0,39 Prozent auf 12.267 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen dämmte immerhin bei 22.171 Punkten sein Minus auf 0,1 Prozent ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte ebenso wie der Dax in positives Terrain und gewann zuletzt gut ein halbes Prozent.

Es ist aber unklar, wie nachhaltig der Stimmungsumschwung im Vorfeld wichtiger Ereignisse ist. Im Fokus stehen das am Abend erwartete Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed und am Donnerstagnachmittag neue US-Inflationszahlen. Außerdem wird in diesen Tagen in den USA der Startschuss gegeben für die Berichtssaison.

Der Dax hatte Ende September bei 11.862 Punkten seinen bisherigen Tiefstand markiert - für den bisherigen Jahresverlauf steht ein dickes Minus von rund 23 Prozent zu Buche.