"Also ich will erstmal sagen, das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist da auf null", sagt Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch auf einer Pressekonferenz am Samstag in Gütersloh, Nordrhein-Westfalen. Nach dem Corona-Ausbruch bei der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind die Anwohner im Kreis verstört und missgestimmt. Immerhin wurden 1029 Mitarbeiter positiv getestet worden. An dem Standort arbeiten insgesamt rund 7000 Menschen. "Kritisch, katastrophal. Die müssen wieder leiden, wir wissen nicht, ob ein Shutdown kommt, dann stehen wir alle wieder drunter." "Ja, hätte man vielleicht eher testen sollen, ganz am Anfang - bei so einer Masse, die da am Arbeiten ist." Sämtliche Beschäftigte der Unternehmensgruppe Tönnies am Standort Rheda-Wiedenbrück stehen unter Quarantäne - inklusive der Verwaltung, Management und der Konzernspitze. Die Bundeswehr führt die Testungen durch und passt auf, dass die Quarantäne-Maßnahmen eingehalten werden. Kuhlbusch wies vor allem auf die mangelnde Unterstützung des Unternehmens hin, bei der Beschaffung der Wohnadressen der Mitarbeiter. "Wir haben gestern Morgen eine Adressliste gekriegt. Da waren 30 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Adresse. Und dann irgendwann sagt man: 'So, Feierabend'! Ich habe natürlich weiter das Gespräch mit der Firma Tönnies gesucht." Die Adressen konnte man nach stundenlanger Suche im Betrieb dann doch noch herausfinden. Gleichzeitig sei man laut den Behörden aber voller Hoffnung, dass sich die Ausbreitung der Infektionen möglicherweise nicht so dramatisch darstellt, wie zunächst vermutet. Am Freitag seien noch rund 800 neue Fälle getestet worden, am Samstag nur 200. Das Corona-Virus war bereits mehrfach in Schlachthöfen ausgebrochen. Das Geschehen führe die problematischen Arbeits- und Unterkunftsbedingungen in der Fleischwirtschaft vor Augen, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.