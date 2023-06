von Daniel Bakir Mithilfe eines Deals in der "Höhle der Löwen" baute das Müsli-Start-up "3 Bears" ein Millionengeschäft auf. Nun wird es von Foodwatch als Werbelüge geschmäht. Das wollen die Gründer nicht so stehen lassen.

Die Haferflocken-Macher von "3 Bears" haben in den letzten Jahren ein Start-up-Märchen geschrieben. 2016 gründeten sie ihre Firma, ein Jahr später gelang mit einem Auftritt in der "Höhle der Löwen" der Durchbruch. Drei Millionen TV-Zuschauer sahen damals zu, wie Caroline und Tim Nichols auf charmante Weise ihre Porridge-Mischungen präsentierten und zwei prominente Investoren an Bord holten. Die Löwen Frank Thelen und Judith Williams stiegen ein – und aus "3 Bears" wurde ein Geschäft mit zweistelligen Millionenumsätzen.

Selbst eine schlechte Notes des Magazins "Öko-Test" - ein Beeren-Müsli wurde 2019 mit "ungenügend" bewertet - konnte die Erfolgsgeschichte nicht stoppen. Doch nun trifft das erfolgreiche Münchener Start-up der nächste öffentlichkeitswirksame Schlag.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat 3 Bears als einen von fünf Kandidaten für den "Goldenen Windbeutel 2023" nominiert. Bei der zugehörigen Online-Abstimmung sind Verbraucher aufgerufen, die "dreisteste Werbelüge des Jahres" zu wählen. Neben 3 Bears stehen ungesunde oder irreführend aufgemachte Produkte der Großkonzerne Mondelez und Intersnack zur Wahl sowie die Trinkmahlzeit Yfoods, die auch mal in der "Höhle der Löwen" zu sehen war.

Foodwatch hat fünf Kandidaten für die Wahl zum Goldenen Windbeutel 2023 nominiert, mit dem die "dreisteste Werbelüge des Jahres" ausgezeichnet wird. Die Produkte stehen aus Sicht der Organisation exemplarisch für Verbrauchertäuschung im Supermarkt – für "Zutatentricksereien, versteckte Preiserhöhungen und Gesundheitsschwindel".

3 Bears-Gründer sind schockiert

Bei 3 Bears ist man über die Foodwatch-Nominierung schockiert. "Die Nominierung hat uns ehrlicherweise doch sehr überrascht und stimmt uns traurig", sagt Mit-Gründerin Caroline Nichols auf stern-Anfrage. "Als kleines deutsches Familienunternehmen versuchen wir nun schon seit sieben Jahren, jeden Tag aufs Neue das Richtige zu tun." Nun fühlt sich die Firma zu Unrecht an den Pranger gestellt. "Gerade weil wir die Arbeit von Foodwatch schätzen und es uns enorm fern liegt, Verbraucher:Innen zu täuschen, sind wir über die Nominierung so schockiert." Foodwatch habe in den letzten Jahren wichtige Dinge in der Lebensmittelindustrie aufgedeckt, sagt Nichols. "Umso schockierender und unverständlicher für uns, auf der Liste zu stehen."

Im Fall von 3 Bears richtet sich die Foodwatch-Kritik denn auch nicht gegen versteckte ungesunde Zutaten – sondern im Grunde gegen das Nicht-Vorhandensein irgendwelcher Zutaten, die den Preis rechtfertigen würden. Der Vorwurf lautet, das Unternehmen verkaufe sein Porridge "mit einigem Brimborium" und zu überzogenen Preisen, dabei handle es sich dabei um ganz normale Haferflocken.

So werde die Sorte "Kerniger Klassiker" angepriesen als "geheime Mischung aus Vollkornhaferflocken. Garantiert ohne zugesetzten Zucker oder künstliche Zusätze". Dabei ist das Produkt laut Foodwatch wenig geheimnisvoll. "Der Blick auf die Zutatenliste zeigt: Es handelt sich schlicht und einfach um 100 Prozent Haferflocken." Diese kosteten mit 3,99 Euro für 400 Gramm aber ein Vielfaches von dem, was Eigenmarken im Supermarkt oder Discounter verlangen.

"Verschiedenste Vollkornhaferflocken unterschiedlichen Mahlgrades"

Diesen Vorwurf der Verbrauchertäuschung will 3 Bears so nicht auf sich sitzen lassen. "Unser Kerniger Klassiker ist sehr viel mehr 'als nur Haferflocken'", argumentiert Nichols. "Wir beziehen unsere Haferflocken aus einer familiengeführten Hafermühle im Schwarzwald und die Mischung unseres perfekt cremigen Porridges 'mit Biss‘ basiert darauf, dass die Haferflocken verschiedene Mahlgrade haben. Wenn wir also von 'geheimer Mischung' sprechen, beziehen wir uns auf das Rezept von verschiedensten Vollkornhaferflocken unterschiedlichen Mahlgrades."

3 Bears sei stolz darauf, komplett auf Zusätze oder Aromen zu verzichten und "nur mit dieser reinen Zutat ein Produkt herzustellen, das durch diese Rezeptur und das Produktionsverfahren ganz besonders schmeckt", nämlich "anders als herkömmliche Haferflocken", sagt Nichols. Und weiter: "Es macht uns tatsächlich traurig, hier wie eine 'Mogelpackung' behandelt zu werden, denn wir finden dieses Produkt - wie alles andere von 3Bears - ist genau das Gegenteil. Wir versprechen höchste Qualität komplett 'made in Germany', welche ihren Preis hat."

Abschließend weist 3 Bears noch darauf hin, dass die von Foodwatch an den Pranger gestellten Basis-Haferflocken nur ein Produkt im Sortiment seien. In den Frucht-Porridges etwa, die 3 Bears ebenfalls verkauft, seien durchaus noch weitere Zutaten enthalten, echter Apfel oder Banane zum Beispiel. Und die Kakao-Sorten, die enthalten Kakao. 3 Bears stehe dem Unternehmen zufolge für gesunden und hochwertigen Genuss "mit dem besten aus der Haferflocke und natürlichen Zutaten".