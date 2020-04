Alles Quark

Ich Bade seit meiner Kindheit, bei 65 bis 70 Grad Wasser Temperatur. Und das für 30 bis 60 Minuten, ich verstehe nicht wo man sich da Verbrennen soll. Auch Ärzte konnten es erst nicht glauben, bis ich es ihnen dann in der Badewanne des Krankenhaus und der Rehaklinik gezeigt habe. Das ich da 60 Minuten ohne Probleme Bade, die Wasser Temperatur wurde gemessen von den Ärzten. Die standen da und haben sich den Kopf gekratzt, weil sie es nicht verstehen konnten. Aber es wurde in meinen Medizinischen Unterlagen festgehalten, das ich bei dieser Temperatur 1 Std. ohne Probleme Baden kann. Da mir auch alles andere zu kalt ist, halte ich das Wasser auch auf dieser Temperatur. Denn nach 5 Minuten wird mir kalt, und ich muss Heißes Wasser nach lassen. Und so geht es dann bis ich keine Lust mehr habe, und aus dem Wasser raus komme. Oh noch etwas anderes, ich gehe auch mit 43 Grad Fieber Temperatur ganz gemütlich eine Rauchen. Auch das vor den Ärzten, die es wieder einmal nicht verstehen konnten. Und auch das in meine Medizinischen Unterlagen, eingetragen haben tja so kann es kommen. Wenn es einem nicht‘s ausmacht.