Adidas ist als "Marke mit den drei Streifen" weltberühmt – und hütet diese Marke wie seinen Augapfel. Nun geht der Konzern gegen eine Stiftung der Bewegung Black Lives Matter vor, die ebenfalls ein Streifenlogo führt.

Drei gelbe Streifen im Logo einer zentralen Stiftung der US-Bewegung Black Lives Matter (BLM) sorgen für einen Markenstreit mit Adidas. Der Sportartikel-Konzern geht beim amerikanischen Patent- und Markenamt gegen eine Verwendung des Streifen-Designs unter anderem auf Bekleidung, Taschen und Websites vor. Adidas verweist in dem am Montag eingereichten Antrag auf eine Verwechslungsgefahr, da die drei Streifen bereits seit den 50er Jahren ein Markenzeichen der Firma seien.

Black Lives Matter ist eine lose organisierte Bewegung, die in den vergangenen Jahren vor allem nach Fällen von brutaler Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner an Stärke gewann. Die Stiftung Black Lives Matter Global Network Foundation war 2013 von den Urhebern der Bewegung gegründet worden und gilt als einflussreich unter den Aktivisten. Sie hatte ihr Markendesign mit drei Streifen den Unterlagen zufolge im November 2020 angemeldet.

Markenrechtler: Adidas dürfte vor Gericht gegen Black Lives Matter wenig Chancen haben

Der Jurist und Markenrechtsexperte Josh Gerben berichtet in einem Twitter-Thread über den Fall. Adidas habe seine Streifen zwar immer äußerst aggressiv behütet, schreibt er. Seiner Einschätzung zufolge sei der Unterschied bei Farbe und Form zwischen Adidas- und BLM-Produkten jedoch so groß, dass er dem Sportartikelkonzern in einem etwaigen Gerichtsstreit wenig Chancen einräumt.

Ziel dürfte eher ein Vergleich sein. Für Adidas nicht das erste Verfahren dieser Art: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der Konzern seit 2008 über 90 Klagen eingereicht und mehr als 200 Vergleichsvereinbarungen im Zusammenhang mit seinem Logo getroffen. Zuletzt mussten die Herzogenauracher unter anderem eine Schlappe gegen US-Designer Thom Browne einstecken. Der neue Konzernchef Bjørn Gulden steht zudem vor der Aufgabe, das schlingernde Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen (mehr dazu hier).

