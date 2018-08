Im September 2018 kommen wieder einige Änderungen auf Verbraucher zu. So wird die Neuzulassung von Autos neu geregelt. Das versetzt Händler in Aufruhr und könnte dazu führen, dass bald eine wahre Flut an jungen Gebrauchtwagen auf den Markt schwemmt. Aber auch die Beleuchtung der Wohnungen wird sich verändern - dann die EU hat mal wieder eine Novellierung auf dem Lampenmarkt in petto. Alle Änderungen in unserer Übersicht:

1. Ikea ändert die Rückgaberegeln

Der schwedische Möbelriese Ikea ändert die Rückgaberechte. Künftig können Kunden die gekaufte Ware nur noch dann zurückgeben, wenn sie neu und unbenutzt ist. "Durch die Einschränkung des Rückgaberechts auf unbenutzte Produkte wollen wir auch sicherstellen, dass Kunden Möbel und Einrichtungsgegenstände nicht nach kurzem Gebrauch entsorgen, sondern den Wert des Produkts schätzen im Sinne des Ressourceneinsatzes, der dafür nötig war“, sagte Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev zu "Welt". Bis zum Herbst 2016 galt bei Ikea ein lebenslanges Rückgaberecht. Das hatte der Konzern vor zwei Jahren abgeschafft. Nun gilt eine Frist von 365 Tagen.

2. Neue Abgastest lassen die Kfz-Steuer steigen

Wer ab September einen Neuwagen kauft, muss sich auf höhere Abgaben einstellen. Denn durch den anspruchsvolleren Abgastest WLTP steigen die offiziellen Emissionswerte. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung der Kfz-Steuer.

Wie der ADAC errechnet hat, könnte die Steuer bei Auto um bis zu 70 Prozent gegenüber gleichen, aber vorher zugelassenen Autos steigen. Im Schnitt geht es um einen zweistelligen Betrag pro Jahr. Weil einige Autobauer mit der Zertifizierung ihrer Autos nicht hinterherkommen, könnte der Markt in den kommenden Wochen mit jungen Gebrauchtwagen geflutet werden. Die Autohersteller und Händler lassen noch schnell ihre Wagen aus Lagerbeständen zu und werden sie dann vergünstigt auf den Markt bringen. Für Autokäufer entsteht durch die fehlende Zertifizierung kein Nachteil.

3. Das Ende der Halogenlampe in der EU

Die EU hat schon der Glühlampe das Ende beschert, nun muss die Halogenleuchte dran glauben. Um weniger Energie zu verschleudern, ist das Inverkehrbringen der energiefressenden Halogenlampen ab dem 1. September 2018 verboten. Konkret betrifft die Regelung runde und kerzenförmige Leuchten der Energieklasse D - sie werden künftig im Handel von Energiesparlampen und LEDs ersetzt. Allerdings dürfen Restbestände noch verkauft werden. Ausnahmen wird es etwa für platte Spotlampen, wie sie bei Deckenstrahlern genutzt werden, und für Halogenlampen in Schreibtischlampen oder Flutlichtern geben.

4. Sparkasse ändert Reihenfolge an Geldautomaten

Um das Geldabheben an Automaten sicherer zu machen, ändern die Sparkassen in Deutschland die Reihenfolge. Durch eine neue Software müssen Kunden künftig erst den Betrag und danach die PIN eingeben. So soll Betrügern das Handwerk gelegt werden. Bis Mitte September soll die Umstellung an allen Geldautomaten erfolgt sein. Andere Banken wie die Postbank oder die Commerzbank arbeiten schon seit Jahren mit diesem Verfahren.