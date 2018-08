Frankreich und England lieferten sich in der Geschichte berühmte Seeschlachten, die von Trafalgar zum Beispiel. Auch in dieser Woche kam es zu einem Kampf auf See, ob er in die Geschichte eingehen wird, bleibt fraglich. Dennoch lieferten sich Dutzende Schiffe einen Kampf auf dem Wasser, mit Feuerwerkskörpern wurde geschossen, Boote rammten sich gegenseitig. Die Kontrahenten sind französische und englische Jakobsmuschelfischer. Die französischen Fischer regten sich darüber auf, als zwei ihrer englische Kollegen vor der Küste der Normandie in internationalem Gewässer zu fischen begannen, erklärt Skipper Anthony Quesnel: "Französische Fischer haben Quoten, die Fangzeit ist festgelegt. Die Briten haben nichts. Keine Quoten, sieben Tage die Woche dürfen sie fischen. Die kommen, baggern, machen den Laderaum voll und fahren nach Hause." In der Tat können britische Fischer das ganze Jahr Jakobsmuscheln fischen, ihr französischen Konterpart laut Gesetz nur zwischen Mai und Oktober. Quesnel und seine Kollegen sehen sich dadurch im Nachteil, und das in ihren Heimatgewässer, auch wenn die Gegend strenggenommen internationales Gewässer ist. Deshalb nahmen die Fischer jetzt ihr Schicksal in die eigene Hand. Die Bilanz: keine Verletzten. Für Quesnel hat sich die Aktion gelohnt. "Das war es wert, sie sind weg. 20 nautische Meilen weg. Wie mein Kollege sagt, wir haben den Kampf gewonnen, den Krieg allerdings nicht."