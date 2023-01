von Eugen Epp Im betrunkenen Zustand soll ein indischer Bank-Manager auf die Passagierin neben sich gepinkelt haben. Dafür wurde er gefeuert. Das Opfer erhebt aber auch Vorwürfe gegen die Fluggesellschaft Air India.

Ein Manager der US-Großbank Wells Fargo soll sich auf einem Flug gründlich daneben benommen haben und muss nun die Konsequenzen dafür tragen. Der Inder war per Flugzeug von New York nach Neu-Delhi unterwegs. Während des 14 Stunden langen Fluges soll er im betrunkenen Zustand auf eine Mitreisende gepinkelt haben.

Die 72 Jahre alte Frau, die auf dem Sitz neben dem Mann saß, beschwerte sich umgehend bei dem Flugpersonal. Der Manager, der in der indischen Dependance von Wells Fargo in Mumbai eine hochrangige Position bekleidet, bot daraufhin an, die Kleidung und das Gepäck reinigen zu lassen und sie finanziell zu entschädigen. Während sein Anwalt behauptet, es habe eine außergerichtliche Einigung gegeben, hat das Opfer eine offizielle Beschwerde bei der Fluggesellschaft Air India eingereicht.

Opfer erhebt Vorwürfe gegen Air India

Darin beschrieb sie den Vorfall, der sich schon Ende November zutrug, laut "Times of India" folgendermaßen: "Meine Kleider, Schuhe und meine Tasche waren von Urin durchnässt. Die Flugbegleiterin folgte mir zu meinem Platz, Die Airline schaltete daraufhin die Polizei ein, bestätigte den Geruch von Urin und sprühte Desinfektionsspray auf meine Tasche und meine Schuhe." Dem Flugpersonal wirft sie vor, nicht angemessen reagiert zu haben, ihre Sicherheit sei "nicht gewährleistet worden".

Die Airline schaltete daraufhin die Polizei ein, die Ermittlungen laufen. Es ist allerdings unklar, wo sich der Bankmanager aufhält. Die beruflichen Konsequenzen seines inakzeptablen Handelns erfährt er aber schon jetzt: Wells Fargo hat dem Mann gekündigt. "Wir finden diese Anschuldigungen zutiefst beunruhigend", teilte die Bank mit.

Auch die Airline arbeitet die Ereignisse intern auf – zumal es kürzlich auf einem Flug von Paris nach Neu-Delhi zu einer ähnlichen Szene gekommen war. Der Chef von Air India gestand ein, man habe "diese Vorfälle besser handhaben können". Als erste Maßnahme wurden ein Piloten und vier Crewmitglieder suspendiert.

Quellen: "Times of India" / "New York Post" / AFP / Barkha Dutt auf Twitter

