Aktienrente: Warum sie weder jungen Menschen noch Arbeitnehmern nützt – und was der Altersversorgung wirklich helfen würde

von Andreas Hoffmann Die Aktienrente wird Arbeitnehmern und Senioren so gut wie nichts bringen, sagt stern-Autor Andreas Hoffmann. Und erklärt, wie mit einem "Staatserbe" von 10.000 Euro für jeden 18-Jährigen stattdessen junge Menschen eine Perspektive bekommen könnten.

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat kürzlich einen Satz gesagt, der ein Leitmotiv für die Politik werden könnte. Er war für seinen Chef, den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, bestimmt, aber der Satz taugt für Parteien und Politiker jeglicher Couleur. Günther sagte, man solle "den Menschen keinen Scheiß erzählen".

Klingt einfach, oder? Doch in der Praxis lässt sich das Prinzip schwer durchhalten. Besonders in Zeiten der Ampel, wenn Kanzler Olaf Scholz den Bürgerinnen und Bürgern vor Kurzem ernsthaft einzureden versuchte, dass dieses Land vor einem neuen Wirtschaftswunder stehe. Dank seiner genialen Politik. Nur falls es jemand vergessen hat, Deutschland steckt in einer Rezession.