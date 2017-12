Es sollte ein entspannender Kurztrip werden, eine kleine Auszeit vom Alltag. Doch was Katrina Arthur und ihr Ehemann nun vor einem Gericht in Indiana und gegenüber US-Medien berichteten, war ein Kundenalbtraum.

Im Internet hatte das Abbey Inn & Suites in Brown County, Indiana, noch ganz schön ausgesehen. Doch vor Ort war alles anders. "Es war ein Albtraum", sagt Katrina Arthur. "Das Zimmer war ungepflegt und es sah so aus, als ob niemand hier sauber gemacht hatte, seitdem die letzten Gäste da gewesen waren." In den Bettlaken hingen Haare und Dreck, in der Luft der Geruch von Abwasser. Der Wasserdruck in der Leitung war zu gering und die Klimaanlage defekt. Personal, das sich um die Probleme kümmern könnte, sei nicht zur Stelle gewesen, sie hätten das Zimmer selbst halbwegs in Ordnung bringen müssen, berichtet Arthur.

350 Dollar und ein Brief vom Anwalt

Ob die Zustände wirklich so schlimm waren wie geschildert, lässt sich nicht zweifelsfrei aufklären. Doch was das Hotel im Anschluss abzog, klingt schon ziemlich kriminell. Die Arthurs erhielten eine Email, in der sie aufgefordert wurden eine Onlinebewertung abzugeben. "Ich war ehrlich", sagt Katrina Arthur. Sie habe gewollt, dass andere Kunden nicht ihr hart erspartes Geld verschwenden.

Das Hotel reagierte auf die Kritik mit unerwarteter Härte: Die Kreditkarte der Arthurs wurde mit 350 US-Dollar (etwa 290 Euro) belastet, zudem erhielten sie ein anwaltliches Schreiben des Hotels, in dem rechtliche Schritte angedroht wurden. "Das hat mich zu Tode erschreckt", sagt Katrina Arthur, die die Bewertung daraufhin löschte.

Gerichtsverfahren eröffnet

Doch nun stehen die Hotelbetreiber selbst vor Gericht. Der Generalstaatsanwalt von Indiana hat am 15. Dezember wegen der zweifelhaften Praxis Anklage erhoben. Zwischen September 2015 und November 2016 soll das Hotel demnach von Kunden, die negative Rezensionen schrieben, eine Art Strafgebühr von 350 Dollar verlangt haben.

Ein Reporterteam des Senders RTV6 versuchte vergangene Woche vergeblich, den Inhaber des Hotels mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Weder auf Anrufe noch Emails gab es eine Antwort, vor Ort war niemand anzutreffen. Stattdessen stießen die Reporter auf eine Frau, die das Hotel gerade vom Vorbesitzer übernimmt. Von den Vorwürfen habe sie bisher nichts gewusst, erklärte die Frau. Sobald die Übernahme des Hotels geregelt sei, wolle sie die Zustände verbessern.