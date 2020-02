Mega-Fusion geplant: Aldi Nord und Aldi Süd wollen sich zusammenschließen

Gezeitenwende bei Aldi: Die seit 39 Jahre geteilte Imperien von Aldi Nord und Aldi Süd soll ab 2022 zusammengeschlossen werden. Laut dem "Manager Magazin" wurden die Fusionspläne bereits vor zwei Jahren in einem internen siebenseitigen Papier festgehalten. Dort steht, dass die Discounter künftig einen einheitlich gesteuerten Verbund mit rechtlichem Rahmen und gleichen Strukturen anstreben. Laut dem Bericht soll Aldi dann in einer "Nord-Süd-Gesellschaft" organisiert sein.

Hintergrund der geplanten Mega-Fusion zwischen Aldi Nord und Süd ist der gestiegene Druck auf die Discounter in den vergangenen Jahren. Die beiden Einzelhandelsketten mussten sich zuletzt gegen erschwerte Bedingungen stemmen - denn die Konkurrenz durch Edeka und Rewe, aber auch durch andere Discounter wie Lidl, wird immer größer.

Aldi Nord schreibt rote Zahlen

Aldi Nord stemmte sich mit einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm gegen den Abwärtstrend und musste wegen der hohen Ausgaben und Einbußen beim Umsatz (weil Filialen durch Umbaumaßnahmen geschlossen waren) im Geschäftsjahr 2018 erstmals einen Verlust verbuchen. Aldi Süd hatte in der Vergangenheit die Filialen zwar regelmäßig modernisiert. Doch die Trennung der Discounter-Brüder verursacht hohe Kosten, die für die Wettbewerber so nicht anfallen. Aldi Süd kam zuletzt auch nur gerade so auf eine schwarze Null. Zuletzt hatten die beiden Aldis versucht, beim Wareneinkauf und auch beim Außenauftritt gemeinsame Sache zu machen.

Durch die Fusion sollen die Doppelstrukturen abgebaut werden. Laut dem Medienbericht erhoffen sich die Discounter so eine höhere Effizienz und Einsparungen bei der Personalkosten von bis zu 50 Prozent.

Aldi Nord und Aldi Süd kooperieren bereits

Die ersten Schritte bei der Zusammenlegung sind schon gemacht. So wird die IT-Landschaft angepasst, um nicht zwei parallel laufende Systeme zu haben. Mit Wirecard haben sich Aldi Nord und Aldi Süd auf einen gemeinsamen Kreditkarten-Dienstleister geeinigt. Auch das Marketing wird schon von einer Marketing-Agentur übernommen. Laut dem "Manager Magazin" gibt Aldi Süd bei der Fusion das Tempo vor. Entlassungen sollen vermieden werden, doch die Betriebsräte sind skeptisch. Auch bei Aldi weiß man um die Dimension der Fusion: "Die organisatorischen Veränderungen stellen eine der größten Herausforderungen in der Unternehmensgeschichte dar", zitiert das "Manager Magazin" die Arbeitsgruppe von Aldi Süd "Fit for Change".

Insgesamt beschäftigen die beiden Discounter 210.000 Mitarbeiter weltweit, 11.000 Filialen auf vier Kontinenten gehören zu dem Imperium. Kartellrechtlich sollen keine Probleme auftauchen, denn Aldi Nord und Aldi Süd gehörten der gleichen Familie.

Als Aldi sich trennte

Die Aldi-Brüder Theo und Karl Albrecht hatten das Geschäft von ihrem Vater Karl übernommen und zu einem Discounter umgeformt - ein absoluten Novum auf dem Einzelhandelsmarkt damals. 1961 gingen die beiden getrennte Wege. Seit damals zerteilt eine unsichtbare Grenze Deutschland in Aldi Nord- und Aldi Süd-Land. Während südlich des Aldi-Äquators sich Bruder Karl zunehmend aus dem operativen Geschäft zurückzog und den Konzern in die Hände von externen Managern legte, behielt Theo Firmenleitung von Aldi Nord fest im Griff.

Unklar ist laut dem Bericht , ob die jeweiligen Eigentümerfamilien ihren in einer Stiftung befindlichen Besitz zusammenführen wollen. Denkbar wäre, dass die Gesellschafter ihre Stiftungen auflösen.

