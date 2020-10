Am Mittwoch ging das US-Versandunternehmen Amazon auch in Schweden mit einer eigenen Website an den Start – allerdings unterliefen dem Konzern dabei unter anderem einige peinliche Übersetzungsfehler, wie erste Nutzer feststellten.

US-Onlineriese Amazon ist am Mittwoch mit einer eigenen Website in Schweden an den Start gegangen. Der Launch verlief aber alles andere als reibungslos: Die ersten Nutzer machten sich schnell über zahlreiche Rechtschreib- und Übersetzungsfehler lustig – so soll etwa anstelle der korrekten Übersetzung des Wortes Hahn ein Begriff zu lesen gewesen sein, der im Schwedischen tatsächlich männliche Genitalien beschreibt. Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet, war zum Launch zeitweise auch nicht die schwedische, sondern die argentinische Flagge auf der Website abgebildet.

Der Chef des Konkurrenten Pricerunner, Nicklas Storakers, nannte den Start komplett "vermurkst". Er betonte gegenüber dem Portal "Breakit" auch fehlende Eröffnungs-Schnäppchen. Die Schweden können seit Jahren schon bei Amazon in Deutschland oder Großbritannien bestellen.

Handelsexperte spricht von "Amazon Light"

Amazon wirbt damit, in Schweden 150 Millionen Produkte aus 30 Kategorien ausliefern zu können. Handelsexperte Daniel Schmidt von der Danske Bank bemängelte das Angebot gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT dagegen – er nannte es "Amazon light". Schmidt sagte, in Schweden werde Amazon nicht so dominant wie in den USA, Deutschland oder Großbritannien: "Es ist schon was anderes, in Schweden im Jahr 2020 den Markt zu betreten, als in Deutschland oder England vor 20 Jahren."

Quellen: AFP, "Spiegel"