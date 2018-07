Der Internethändler Amazon bekommt in Deutschland Gegenwind durch die Bundesregierung. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) will der Gesetzgeber Amazon und andere Onlinehändler verpflichten, stärker gegen Steuerbetrug auf ihren Plattformen vorzugehen. Noch an diesem Mittwoch könnte das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf beschließen.

Hintergrund ist eine Masche, mit der vor allem asiatische Händler den deutschen Fiskus um Millionen bei der Umsatzsteuer prellen. Besonders stark betroffen ist der Amazon Marketplace, auf dem Drittanbieter ihre Waren anbieten. Viele Händler aus China und Hongkong führen keine oder zu wenig Umsatzsteuer aus ihren Marketplace-Geschäften in Deutschland ab. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge jährlich mindestens im hohen dreistelligen Millionenbereich.

Amazon und Ebay sollen haften

Amazon fühlte sich bislang für das Problem nicht zuständig. Das würde sich durch das neue Gesetz ändern. Dieses sieht laut SZ vor, dass Plattformen wie Amazon oder Ebay für den Schaden haften, der durch den Umsatzsteuerbetrug entsteht. Um dies zu vermeiden, müssen Amazon und Co. den deutschen Finanzbehörden künftig ausführliche Informationen über ihre Händler zukommen lassen. Dazu zählen der Name des Händlers, die vollständige Adresse und Steuernummer sowie die Höhe des Umsatzes.

Auf dem deutschen Amazon-Marktplatz sind mehr als 24.000 Händler aus China und Hongkong aktiv. In der Branche schätzt man, dass drei Viertel von ihnen derzeit keine Umsatzsteuer abführen, schreibt die SZ. In der Regel nutzen die Händler nicht nur das Onlineportal von Amazon, sondern auch die Infrastruktur wie Logistikzentren in Deutschland. Amazon und Ebay haben laut SZ signalisiert, mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten zu wollen. Erste Anbieter seien bereits von den Plattformen verbannt worden.