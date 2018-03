Wer den Flakon noch nie in Händen gehalten hat, könnte meinen, er sei echt. Das Glas ist milchig, der Schriftzug verläuft am unteren Rand der Flasche. Der Sprühkopf ist silber und auch die Kartonverpackung wirkt echt. Ausgepackt und versprüht riecht der Duft angenehm - einem Laien, der nicht akribisch Original und Fälschung vergleicht, wird der Unterschied kaum auffallen. Doch Kenner sehen nicht nur, dass hier etwas nicht stimmt. Sie riechen es sogar. Auch die Schrift auf der Flasche ist unterschiedlich. Und: Nach einer gewissen Zeit verdunkelt sich der Inhalt der einen Flasche und riecht eigentlich nur noch nach Alkohol - während das Original weiterhin duftet und durchsichtig-gelblich bleibt.

Der Duft L’Eau d’Issey von Issey Miyake ist ein Klassiker der Parfümindustrie. Seit 1992 wird der Damenduft verkauft und hat neue Maßstäbe gesetzt. 100 Milliliter Eau de Toilette kosten rund 74 Euro. Bei Amazon wird der Duft für weniger als 55 Euro angeboten. Ein Schnäppchen, so scheint es.

Doch ein Blick in die Kommentare der Amazon-Käufer zeigt schnell: Ganz sauber scheint das Angebot nicht zu sein. Vor allem zwischen Juli 2016 und dem Februar 2017 häufen sich schlechte Bewertungen, meist von Kunden, die das Eau de Toilette seit Jahren nutzen. Und sich alle sicher sind: Das ist gefälscht.

Amazon Marketplace und gefälschtes Parfüm

Diesen Eindruck bestätigen auch Verbraucherschützer. "Unsere Recherchen haben ergeben, dass der Amazon-Marketplace inzwischen häufig im Visier von Betrügern ist", so Kirsti Dautzenberg von Marktwächter Digitale Welt der Verbraucherzentrale zum "Business Insider". Die Fake-Artikel werden nicht von Amazon selbst angeboten, sondern stammen von Drittanbietern. Ein Problem für den Online-Riesen, denn auf das Angebot anderer Verkäufer hat das Portal nur bedingt Einfluss.

Amazon selbst nimmt vor allem die Händler in die Pflicht. "Selbstverständlich darf bei Amazon nur Originalware als solche angeboten werden - dazu sind Marketplace-Verkäufer per Teilnahmebedingungen verpflichtet", so eine Amazon-Sprecherin gegenüber dem stern. Klar ist: Produktfälschungen sind ein Ärgernis für Amazon, denn sie ruinieren das Images des Unternehmens. Wer einmal auf Betrüger reingefallen ist, kommt vielleicht als Kunde nicht wieder. Außerdem sind Warnhinweise auf Fake-Produkte und unzufriedenes Gemecker in den Kommentarspalten sicherlich keine erfreuliche Werbung.



Amazon geht gegen Betrüger vor

"Erlangen wir Kenntnis darüber, dass die Teilnahmebedingungen nicht eingehalten werden, prüfen wir dies unverzüglich, entfernen die entsprechenden Produkte umgehend und ergreifen gegebenenfalls weitere Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Teilnahmebedingungen bezüglich Originalware eingehalten werden", so Amazon. Doch Kritikern geht das nicht weit genug, sie fordern dass Amazon gezielter auf die Jagd nach Produktpiraten geht. Doch das ist teuer - und oftmals sinnlos.



Auch die Originalhersteller können bei Amazon nachgemachte Produkte melden. "Für Rechteinhaber haben wir ein Formular eingestellt, mit dem sie uns eine Verletzung gewerblicher Schutzrechte jederzeit mitteilen können." Geschädigte Kunden, die gefälschte Ware erhalten haben, können sich an Amazon wenden. "Wir schützen jeden Kunden beim Kauf auf Amazon.de mit der A-Z Garantie - egal ob sie bei Amazon direkt oder bei einem Marketplace Verkäufer einkaufen. Sollte ein Produkt einmal nicht ankommen oder vom beworbenen Zustand abweichen, können Kunden den Amazon Kundenservice kontaktieren und die Erstattung des vollen Kaufpreises beantragen."

Original oder Fälschung - wer weiß das schon?

Beim Duft von Issey Miyake zumindest hagelt es kaum noch negative Bewertungen. "Ich nehme diesen Duft schon seit sehr vielen Jahren. Zuerst im Geschäft teuer bezahlt, dann hier bereits dreimal gekauft", schrieb eine Käuferin in die Kommentarspalte. "Es war immer das Original." Doch ganz sicher scheinen sich die Kunde da nicht mehr zu sein. So schreibt ein anderer Kunde: "Hier scheinen ja die Meinungen auseinander zugehen, ob Original oder Fälschung. 100 Prozent könnte ich es auch nicht sagen. Aber was ich sagen kann ist, dass es sehr gut riecht."