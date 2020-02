Neue Coronavirus-Fälle in Nordrhein-Westfalen schüren die Angst vor einer Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 in Deutschland. Um sich zu schützen, decken sich viele Menschen mit Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln ein. Doch weil die Masken in den Apotheken nur noch schwer zu bekommen sind, schlägt die Stunde der Geschäftemacher im Internet. Online-Händler, die noch Waren verfügbar haben, rufen teilweise Wucherpreise auf, um aus der Angst der Menschen den maximalen Profit herauszuholen.

So wurde etwa am Mittwoch ein Fünferpack des Amazon-Bestsellers "3M Aura Atemschutzmaske" (Schutzgrad FFP2) von einem Drittanbieter für 199,99 Euro angeboten. Der übliche Preis für den Artikel bei Amazon liegt laut Preishistorie unter 20 Euro. Auf Ebay bekommt man ebenfalls für 199,99 Euro einen Hunderterpack Einmal-Mundschutz, beworben als "MASKE PANDEMIE grün GRIPPE VIREN FIEBER". Dabei handelt es sich um einfache OP-Masken mit geringer Schutzwirkung (Was der Schutz mit Atemmasken generell bringt, lesen Sie hier). Auch bei Desinfektionsmitteln gibt es Wucher-Angebote: Für eine Ein-Liter-Flasche Sterilium verlangte am Dienstag ein Ebay-Verkäufer 300 Euro.

Razzia in Italien

Die Geschäftemacherei mit der Angst vor dem Coronavirus finden viele nicht nur unmoralisch. In Italien, dem größten europäischen Infektionsherd, ging am Dienstag sogar die Finanzpolizei dagegen vor. Bei Razzien in Niederlassungen von Ebay und Amazon beschlagnahmten die Sicherheitskräfte Dokumente und Computerdaten, um kriminelle Geschäftemacher zu überführen.

"Es ist eine nationale Schande, auf dem Rücken der Italiener zu spekulieren", sagte der Chef des italienischen Verbraucherverbands UNC, Massimiliano Cona. "Das Problem ist nicht nur der astronomische Preis der Produkte, sondern auch der Verkauf von Masken, die nicht den Vorschriften entsprechen und nicht einmal schützen würden, wenn sie ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch trägt", sagte Cona.

Amazon geht gegen Händler vor

Aber auch den Plattformbetreibern ist das Wuchergeschäft auf ihren Marktplätzen nicht recht. So verdienen Amazon und Ebay zwar bei jedem Verkauf mit, doch für das Image sind unmoralische Wucher-Angebote schädlich. In den USA hat Amazon laut einem Bericht von "Wired" bereits mehrere Verkäufer abgemahnt und gedroht, ihre Angebote von Atemschutzmasken zu löschen, sollten diese weiter überteuert angeboten werden. Mindestens in einem Fall soll es zur Löschung durch Amazon gekommen sein.

Auch abgesehen von Corona verbieten die Amazon-Richtlinien Drittverkäufern Preise sprunghaft anzuheben. Der Internethändler möchte als günstig wahrgenommen werden und nicht als Hort für Spekulanten, die vorübergehende Knappheiten ausnutzen. Auf Anfrage des stern, ob Amazon und Ebay in Deutschland gegen Wucher-Angebote im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorgehen, äußerten sich die Unternehmen zunächst nicht.

