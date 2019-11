Der Black Friday ist für viele Onlinehändler der umsatzstärkste Tag des Jahres. Rund um das Shoppingevent überbieten sich die Onlineshops in ihren Rabattversprechen. Bei einigen der vermeintlichen Super-Schnäppchen sollten Verbraucher aber lieber genauer hinsehen. Denn nicht jedes Angebot ist auch wirklich so attraktiv wie suggeriert.

So warnt etwa das Verbraucherportal Mydealz nach Auswertung von mehr als 60.000 Angeboten der letzten fünf Jahre vor unrealistischen Rabattangaben und rät, Werbeversprechen zu hinterfragen. Das Vergleichsportal idealo.de stellt fest, dass es zwar viele Angebote, aber häufig nur geringe Rabatte gibt. Und das Vergleichsportal guenstiger.de kommt nach Auswertung von 240 Black-Friday-Angeboten 2018 gar zu dem Ergebnis: "Über die Hälfte der Angebote lohnen sich nicht."

Die Auswertungen der drei Portale im Einzelnen:

Ergebnis 1: Vermeintliche Schnäppchen

Dass ein Angebot noch lange kein Schnäppchen ist, zeigt die Auswertung von Guenstiger.de. Das Vergleichsportal untersuchte in 12 großen Onlineshops jeweils 20 Black-Friday-Angebote des Jahres 2018. Legt man die von den Shops selbst angegebenen Streichpreise zugrunde, so ergibt sich im Schnitt eine Ersparnis von 31 Prozent. Das erweist sich bei genauerem Hinsehen allerdings als Augenwischerei. Denn der angegebene Ursprungspreis – häufig noch die unverbindliche Preisempfehlung – entspricht nicht dem tatsächlichen Marktpreis für das Produkt.

Die Ersparnis fällt dementsprechend geringer aus – wenn es denn überhaupt eine gibt: Denn viele der vermeintlichen Schnäppchen sind objektiv keine. "Vergleicht man die Angebote mit denen der Konkurrenz, dann fällt auf, dass Käufer bei 60 Prozent der Stichproben nicht sparen konnten", ermittelten die Experten des Vergleichsportals.

In sechs der zwölf Onlineshops zahlten Verbraucher bei den Aktionen drauf. So kosteten die von Douglas angepriesenen Produkte 25 Prozent mehr als bei anderen Anbietern, Elektronikmarkt Conrad war 13 Prozent teurer. Die höchsten Rabatte gab es dagegen bei Amazon, wo Kunden im Schnitt 13 Prozent sparen konnten. Auch Saturn mit im Schnitt 7 Prozent Ersparnis, Comtech und Alternate (je 6 Prozent) sowie Media Markt (4 Prozent) hatten echte Rabatte zu bieten.

Dass man etwas verpasst, wenn man am Black Friday nicht zuschlägt, stimmt pauschal auch nicht. Laut der Guenstiger.de-Untersuchung war eine Woche nach dem Black Friday jedes vierte Produkt im Vergleich immer noch zum gleichen oder sogar zu einem günstigeren Preis zu haben.

Ergebnis 2: Viele Angebote, aber geringe Rabatte

Zu einem etwas anderen Ergebnis kommt die Vergleichsseite Idealo, die nicht einzelne Shops, sondern die generelle Preisentwicklung von Produkten betrachtet. Für die Auswertung wurden die Black-Friday-Preise von 2500 beliebten Artikeln mit den Preisen in den Wochen zuvor abgeglichen. Tatsächlich waren drei von vier Produkten am Black Friday 2018 günstiger als in den vier Wochen zuvor.

Viele Angebote also, echter Schnäppchenalarm herrschte aber nur bei den wenigsten: Nur bei 14 Prozent der Produkte betrug die Ersparnis mindestens 20 Prozent. Relativ am stärksten reduziert waren laut Idealo Gesellschaftsspiele und Gamepads mit im Schnitt 19 Prozent Ersparnis sowie Spielekonsolen (15 Prozent Ersparnis). Absolut gesehen konnte man bei Fernsehern und Notebooks am meisten sparen – sie waren im Schnitt um 91 beziehungsweise 88 Euro reduziert. In jeder Produktgruppe wurden mindestens 50 Produkte untersucht.

Ergebnis 3: Wer gezielt sucht, der findet

Wer gezielt sucht, kann aber doch einiges sparen, wie die Auswertung von Mydealz zeigt. Das Verbraucherforum, in dem Schnäppchenjäger Links zu Angeboten posten können, hat sämtliche Black-Friday-Spartipps seiner Community seit 2014 untersucht – insgesamt mehr als 60.000 Angebote. Generelle Erkenntnis: Es gibt von Jahr zu Jahr mehr Angebote, aber die Rabatte werden im Schnitt immer geringer.

Immerhin: Bei den knapp 19.000 Spartipps, die Mydealz-Nutzer in der vergangenen Black-Friday-Saison ausfindig gemacht haben, lag die Ersparnis immer noch bei durchschnittlich 32 Prozent. Am meisten ließ sich bei Apps und Software sparen (im Schnitt 52 Prozent), gefolgt von Mode sowie Sportartikeln (jeweils rund 34 Prozent). Elektronik war mit durchschnittlich 22 Prozent Ersparnis die Produktgruppe mit den geringsten Rabatten – zumindest relativ gesehen. Absolut gesehen sparen 20 Prozent Rabatt auf einen teuren Fernseher natürlich mehr als auf ein günstiges Produkt.

