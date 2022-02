Die verschärften Sanktionen gegen Russland lasten am Montagmorgen auf den Kursen am deutschen Aktienmarkt. Der Dax sackte in den ersten Handelsminuten um 1,96 Prozent auf 14.280,99 Punkte ab.

Die verschärften Sanktionen gegen Russland lasten am Montagmorgen auf den Kursen am deutschen Aktienmarkt. Der Dax sackte in den ersten Handelsminuten um 1,96 Prozent auf 14.280,99 Punkte ab.

In der Nacht zum Montag hat die Europäische Union (EU) ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt, darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Russische Finanzinstitute werden darüber hinaus aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen.

Die Bundesregierung vollzog außerdem eine Kehrtwende und will sich an Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligen. Die Bundeswehr soll besser ausgestattet werden und 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Hiervon profitierte der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall am Montagmorgen mit einem Aufschlag von mehr als 40 Prozent. Dies stützte den MDax der mittelgroßen Werte, der um 0,28 Prozent auf 31 709,99 Punkte vergleichsweise moderat nachgab.

Europaweit gingen die Börsen ebenfalls wieder auf Talfahrt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab zuletzt um 2,17 Prozent auf 3884,41 Zähler nach.