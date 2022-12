Am deutschen Aktienmarkt haben der Dax und weitere Indizes am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dax verlor gegen Mittag 0,7 Prozent auf 14.396 Zähler. Damit ist ein Teil der Gewinne vom Vortag wieder abgeschmolzen. Anleger wollen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend offenbar keine Risiken mehr eingehen.