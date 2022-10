Der Erholungskurs am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch ein abruptes Ende gefunden. In Frankfurt schloss der deutsche Leitindex Dax 1,21 Prozent tiefer bei 12.517,18 Punkten, nachdem US-Arbeitsmarktdaten Sorgen vor einer weiterhin straffen Zinspolitik schürten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rutschte um 2,20 Prozent auf 22.982,70 Zähler ab.