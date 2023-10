Zum Ende einer schwachen Börsenwoche hat sich der Dax am Freitag spürbar erholt. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA trübte die Stimmung nicht nachhaltig. Der Leitindex schloss 1,06 Prozent im Plus bei 15.229,77 Punkten. Sein Wochenminus beläuft sich dennoch auf 1,02 Prozent. Zur Marke von 15.000 Punkten, die am Mittwoch zeitweise unterschritten wurde, baute sich das Börsenbarometer wieder ein kleines Polster auf. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,91 Prozent auf 25.403,14 Punkte.