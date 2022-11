Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag teils stark belastet. Der Leitindex Dax fiel um 0,95 Prozent auf 13.130,19 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sackte um 2,12 Prozent auf 23 .47,65 Punkte ab. Die Erkenntnis, dass sich in den USA weiter keine Pause bei den Zinserhöhungen abzeichnet, drückte wie an der Wall Street auch hierzulande auf die Stimmung.