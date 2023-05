Nur wenige Punkte trennen den Dax am Freitagmittag noch von einem historischen Hoch. Die Aussicht auf eine Lösung im US-Schuldenstreit hatte die Kurse schon am Vortag befeuert und tut dies weiterhin. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex bis auf 16.285 Zähler und war nurmehr rund fünf Punkte von einem Rekordhoch entfernt. Das bisherige Dax-Hoch datiert vom November 2021 bei gut 16.290 Punkten. Zuletzt lag der Index noch mit 0,6 Prozent im Plus bei 16.260 Zählern.