Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt erneut keine großen Sprünge gewagt. Der Leitindex Dax gab am Mittwoch zum Start geringfügig nach auf 15.117,60 Punkte, nachdem er bereits am Dienstag quasi auf der Stelle getreten war.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zur Wochenmitte um 0,05 Prozent auf 28.827,92 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,18 Prozent nach oben.

Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA. Anleger werden dabei besonders auf Signale hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungstempos achten.