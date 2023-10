Zum Ende einer schwachen Börsenwoche hat der Dax am Freitag wieder etwas zugelegt. Vor dem am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA lag der Leitindex in den Anfangsminuten mit 0,41 Prozent im Plus bei 15.132,59 Punkten. Damit schrumpfte das bisherige Wochenminus auf 1,6 Prozent. Der MDax legte am Freitag im frühen Handel 0,18 Prozent auf 25 218,06 Punkte zu und für den EuroStoxx ging es um 0,4 Prozent nach oben.