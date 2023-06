Der Dax hat am Dienstag an seine Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 16.205,63 Punkte, den höchsten Stand seit drei Wochen. Kurszuwächse hatte es am Vorabend an den US-Börsen gegeben, wo die Anleger vor allem bei Technologiewerten zugegriffen hatten. In den USA sollten am Dienstag Inflationsdaten vorgelegt werden.