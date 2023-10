Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax leicht im Minus

Deutliche Kursgewinne von Adidas haben am Mittwoch das Minus des Dax begrenzt. Der deutsche Leitindex gab um die Mittagszeit nur leicht um 0,15 Prozent auf 15.228,30 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,44 Prozent auf 24.867,64. Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent bergab.

Eine klare Erholung des Dax ist weiterhin nicht in Sicht. Denn der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas geht unvermindert weiter. Auch die Anleger an den Übersee-Börsen zeigten am Mittwoch wenig Risikobereitschaft.