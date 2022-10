Am letzten Oktober-Handelstag kann der Dax nochmals leichte Gewinne aufsatteln. Nachdem er sich in diesem Monat bislang schon um mehr als 9 Prozent erholt hatte, gingen es Anleger nach einer starken Vorwoche aber etwas langsamer an. Gegen Mittag legte der Leitindex 0,17 Prozent auf 13.266,29 Punkte zu. Während sich der EuroStoxx auch knapp im Plus bewegte, gewann der MDax 0,60 Prozent auf 23.792,26 Zähler.