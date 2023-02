Börse in Frankfurt Dax mit leichten Gewinnen am Vormittag

Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,37 Prozent auf 15.564,45 Punkte.

Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,37 Prozent auf 15.564,45 Punkte.

Auch die anderen Indizes verbuchten Gewinne. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte 1,01 Prozent fester bei 28.940,27 Punkten und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag 0,39 Prozent im Plus bei 4296,89 Zählern.

Der Flugzeugbauer Airbus übertraf mit seinen Jahreszahlen die Erwartungen, was den Aktien mit plus 2,9 Prozent in die Dax-Spitzengruppe sowie zum höchsten Stand seit rund drei Jahren verhalf. Dagegen lägen die Ziele für 2023 wie schon befürchtet darunter, schrieb ein Händler. Airbus verschiebt den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion angesichts der Probleme in den Lieferketten weiter nach hinten.

Den Ausblick der Commerzbank wertete ein Börsianer in einer ersten Einschätzung als zuversichtlich. Die Frankfurter wollen nach dem höchsten Gewinn seit mehr als zehn Jahren das Ergebnis 2023 weiter steigern - Experten lobten vor allem den Ausblick für den Zinsüberschuss. Die Aktien führten mit einem Kursanstieg um 9 Prozent die Gewinnerliste im MDax an.

Übertroffene Umsatz- und Ergebniserwartungen bescherten dem Ticketverkäufer CTS Eventim einen Kursgewinn von 0,6 Prozent. Dagegen verloren die Aktien von K+S nach negativ aufgenommenen Nachrichten des Konkurrenten Nutrien gegen den Markt moderat. Die in New York gelisteten Anteilsscheine des kanadischen Düngerherstellers litten nach dem dortigen Börsenschluss unter schwachen Quartalszahlen sowie einem enttäuschenden Ausblick.

Aus dem Nebenwerte-Index SDax berichtete der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke Rekordzahlen für das vergangene Jahr. Die zuletzt schon starken Titel verteuerten sich um weitere 0,9 Prozent.

Der Indexnachbar Nordex gab indes eine Sachkapitalerhöhung bekannt. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien ist ausschließlich der spanische Großaktionär Acciona zugelassen, der derzeit knapp 41 Prozent des Grundkapitals am Windkraftanlagenbauer hält. Die Nordex-Anteile gewannen dennoch 0,9 Prozent.

Der Labordienstleister Synlab litt derweil am SDax-Ende mit minus 3,5 Prozent unter einer Abstufung. Das Analysehaus Jefferies strich seine Kaufempfehlung für die Aktie und schraubte das Kursziel deutlich nach unten. Experte James Vane-Tempest zeigte sich vom deutlich reduzierten Margenziel im Rahmen der jüngst berichteten Jahreszahlen negativ überrascht.