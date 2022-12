Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. In den ersten Handelsminuten sank der Leitindex Dax um 0,05 Prozent auf 14.440,95 Punkte. Damit blieb er in der seit Mitte November laufenden Konsolidierungsspanne. Er hatte am Freitag mit 14.584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht und zu Beginn der neuen Woche geschwächelt.