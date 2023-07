Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochmorgen von positiven US-Vorgaben profitiert und an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,69 Prozent und damit über das Vorwochenhoch auf 16.236 Zähler. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln gewann 0,81 Prozent auf 28.295 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone kletterte um rund 0,8 Prozent nach oben.