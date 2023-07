Börse in Frankfurt Dax moderat im Plus nach US-Zinsschritt - EZB im Fokus

Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA hat sich der Dax am Donnerstag weiter stabil gezeigt. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 16.145,41 Punkte zu. Bereits seit Tagen hat er sich - mit verhaltener Tendenz nach oben - über der Marke von 16.000 Punkten gehalten.

Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen legte um 0,77 Prozent auf 28.492,41 Zähler zu. Der EuroStoxx 50, das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone, gewann zugleich 0,48 Prozent auf 4366,91 Punkte.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hatte den Zinsschritt der US-Notenbank Fed im späten Handel am Mittwoch gut weggesteckt und moderat zugelegt. Dieser Vorgabe schließen sich die europäischen Börsen nun an.

Im Kampf gegen die Inflation hob die Fed den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an, was die Märkte bereits vorweggenommen hatten. Damit liegt der Zins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fällt am Donnerstagnachmittag. Experten rechnen auch hier mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.