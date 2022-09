Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto

Dax nach historischer EZB-Zinserhöhung fast im Plus

Börse in Frankfurt

Die größte Zinserhöhung der Eurozonen-Geschichte und Aussagen von Währungshütern haben die Anleger am Donnerstag nur kurz erschreckt. Mit Rückenwind der steigenden US-Börsen glich der Dax seine zeitweise deutlichen Verluste fast wieder aus.

Der Dax blieb in Sichtweite der 13.000-Punkte-Marke, über die er sich zum Auftakt kurz gewagt hatte. Nach einem Minus von in der Spitze knapp 1,8 Prozent pendelte er sich mit 12.904,32 Punkten bei einem nur noch knappen Abschlag von 0,09 Prozent ein. Der MDax schaffte es mit 0,52 Prozent klar ins Plus bei 25.126,08 Zählern.

Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 0,75 Prozentpunkte war von vielen erwartet worden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bezeichnete weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten als wahrscheinlich, genauso wie eine Abschwächung der Wirtschaft.