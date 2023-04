Der Dax hat sich am Donnerstag stabil gezeigt. Seine moderaten Gewinne am Morgen bröckelten allerdings bis zur Mittagszeit vollständig ab. Zur Mittagszeit gab der Dax 0,14 Prozent auf 15.682,33 Zähler nach. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Donnerstag um 0,38 Prozent auf 27.443,47 Zähler hoch. An den wichtigsten Börsen Europas zeigten sich die Indizes ebenfalls dicht am Vortagesschluss bis moderat im Plus. Für Bewegung an den Börsen könnten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sorgen, die am Nachmittag neben den Erzeugerpreisen anstehen.